İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu!

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, eşinin kuzeninin kızı İ.M.'ye (11) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan B. (41), karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocasından boşanan H.M. geçen yıl mayıs ayında, işe gitmek için evden çıkıp, o dönem 10 yaşında olan kızı İ.M. ile 8 yaşındaki oğlu H.M.'yi, evde yalnız kalmamaları için kuzeni S.B.'nin, Torbalı'nın İnönü Mahallesi'ndeki evine bıraktı. Ancak S.B. bir süre sonra komşusuna gitmek için evden çıktı. S.B.'nin kocası Gökhan B., iki kardeş İ.M. ve H.M. ile evde yalnız kaldı. İddiaya göre, Gökhan B. bu durumu fırsat bilip, başında bit olduğunu söylediği İ.M.'yi banyoya götürerek yıkamak istedi. Gökhan B., bir süre direnen İ.M.'ye banyoda nitelikli cinsel istismarda bulundu.

ÖĞRETMENİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETTİ

Ayrancılar Mahallesi'ndeki ilkokulda dördüncü sınıfta okuyan İ.M.'nin rehber öğretmeni, öğrencisinin davranışlarında bir gariplik sezdi. Öğretmenin konuşmak için odasına çağırdığı İ.M., başından geçenleri anlattı. Durum, okul yönetimi tarafından jandarmaya bildirildi ve ardından soruşturma başlatıldı. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan İ.M.'ye, burada ayrıca fiziki muayene de yapıldı. Çıkan raporda, livata bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ HALDEN 15 YIL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl temmuz ayında sanık Gökhan B. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hazırladığı iddianame, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bir yıldır süren davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Gökhan B., küçük kızın annesi H.M. ve tarafların avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Gökhan B., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gökhan B.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.