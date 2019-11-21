İzdivaç programında skandal! 74'lük kocasını, duşta aldattı

GEÇTİĞİMİZ sene izdivaç programında tanışıp evlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.Nikah tarihinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı.74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor.Bu sırada yatağında dinlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic bir süre sonra eşinin 60 yaşındaki bir başka yarışmacı ile öpüştüğü haberini alıyor.Yaşananları duyunca çılgına dönen74 yaşındaki Milojko Bozic, 21 yaşındaki eşinin yanına gidiyor ve tansiyon yükseliyor. 774 yaşındaki Milojko Bozic, 53 yaş küçük eşinin 60 yaşındaki bir başka adamla duşta öpüşmesinin ardından sağlık sorunları sebebiyle Parovi programının çekildiği evi terk etti.Avukatından yapılan açıklamada 74 yaşındaki Milojko Bozic'in boşanma sürecini başlattığı bilgisi verildi.Programın prodüktörü, 74 yaşındaki Milojko Bozic'in zor zamanlar yaşadığını ve bu sebeple hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.Çiftin boşanma süreci şimdiden merak konusu oldu.