İsviçreli bilim insanları: Köpekler, sakallı erkeklerden daha temiz

İsviçreli bilim insanları, erkeklerin sakalında bulunan bakteriler köpekte bulunan bakterilerden daha fazla olduğunu buldu.

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İSVİÇRE'DEKİ Hirslanden Kliniği'ndeki araştırmacılar, 18 erkeğin sakalından ve 30 köpeğin boynundan numuneler alıp karşılaştırdılar. Elde edilen sonuçlara göre 18 ile 76 yaş arasındaki erkeklerin sakalındaki bakterilerin sayısı yüksek bulunurken sadece 23 köpekte aynı sayıda bakteri bulundu. Diğer köpeklerde ise, orta veya düşük seviyede bakteri bulundu. 7 erkekteyse, hastalığa neden olacak kadar bakteri bulundu. Köpeklere göre erkeklerin sakalında çok yüksek düzeyde bakteri bulunduğunu ifade eden araştırmacı Profesör Andreas Gutzeit, “Bu bulgulara dayanarak, köpeklerin sakallı erkeklerle karşılaştırıldığında temiz olduğunu düşünülebilir" dedi. Araştırmacılar, erkeklerin, kendi sakalından köpek hastalıklarını kapıp kapmayacağını öğrenmeye çalışırken yanlışlıkla bu bulguya ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 16:49
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