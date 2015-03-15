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İstediğinizi elde etmek için 5 öneri

İstediğiniz bir şeyi elde etmek için ilk şart, doğru hareket etmek. Kariyerinizde ve özel yaşamınızda hedeflerinize kolay ulaşmanıza yardımcı olacak 5 prensibi, mutlaka hayatınıza adapte edin

İstediğinizi elde etmek için 5 öneri

İstediğiniz bir şeyi elde etmek için ilk şart, doğru hareket etmek. Kariyerinizde ve özel yaşamınızda hedeflerinize kolay ulaşmanıza yardımcı olacak 5 prensibi, mutlaka hayatınıza adapte edin

15 Mart 2015 Pazar 18:27
İstediğinizi elde etmek için 5 öneri
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HEPİMİZ iş hayatında belli dönemlerde yardım isteriz. Ancak yardım istemeyi bilmedikten sonra kimsenin mucizevi bir şekilde konuyu çözmesi beklenemez. 
Zekice ve net olarak istemeyi öğrenmeniz, sonuca ulaşmanıza yardımcı olur. Doğru şekilde istemeniz ve kısa sürede sonuca ulaşmanız için bu habere kulak verin.
1. NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİN
Ne istediğinizi hem kendinize hem de bir başkasına tanımlamalısınız. Ne kadar yüksek, ne kadar uzak, ne kadar çok? Ne zaman, nerede, nasıl, kiminle? İş hayatınızda bir krediye ihtiyacınız varsa; nasıl isteneceğini bilirseniz, bu krediyi bulursunuz. “Üretimi artırmak için biraz daha paraya ihtiyacımız var, bize biraz kredi verir misiniz?” derseniz, krediyi alamazsınız. Kesin olarak neye ihtiyacınız olduğunu, niçin ihtiyacınız olduğunu ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu tanımlamalısınız. Onunla ne üretebileceğinizi de göstermek zorundasınız. Zekice istemediğiniz sürece istediklerinizi alamazsınız. 
2. SİZE YARDIM EDEBİLECEKLERDEN İSTEYİN
Ne istediğinizi bilmek yetmez, aynı zamanda bilgi, sermaye, duyarlılık, iş deneyimi gibi belirli kaynaklara sahip olan kimselerden istemelisiniz. Diyelim ki, eşinizle bir sorununuz var. Kalbinizi boşaltmak istiyorsunuz. Sizinki kadar zayıf ilişkilere sahip birinden yardım istemeye kalkarsanız, bu kişi size yardımcı olabilir mi? Şüphesiz yardımcı olamaz. Yardım isteyecek uygun kişiyi bulmak, sizi yine neyin ne işe yaradığını öğrenmeye dikkat etme konusuna geri götürecek. Daha iyi bir iş, daha iyi bir ilişki, daha iyi bir yatırım programı, ne isterseniz isteyin; bunlarla ilgili bazı şeylerin başkaları tarafından yapılmış olduğuna dikkat edin. Buradaki asıl sorun istediklerimizi başaran kimseleri bulmak ve onların neleri doğru yaptığını belirleyebilmek. 
3. İSTEDİĞİNİZ ŞEY BİRİLERİ İÇİN FAYDA YARATSIN
Sadece istemeyin ve birilerinin size bir şeyler vereceğini beklemeyin. Önce istediğiniz kimseye nasıl yardımcı olabileceğinizi hesaplayın. İşle ilgili iyi bir fikriniz ve bunu gerçekleştirebilmek için de paraya ihtiyacınız varsa; bu parayı elde etmenin bir yolu, size hem yardım edecek hem de sizden (yapılacak işten) yararlanabilecek kişiyi bulmak. Ona fikrinizin hem size, hem kendisine nasıl para kazandıracağını göstermelisiniz.  Yaratacağınız faydanın her zaman maddi şeyler olması gerekmez; bir his, bir duyarlılık ya da bir rüya olabilir. Birine gidip "100 milyon liraya ihtiyacım var derseniz", karşınızdaki kişiden birçok kişinin paraya ihtiyacı olduğunu duyabilirsiniz. Bu paraya, kişilerin yaşamında bir farklılık yaratmak için ihtiyacınız olduğunu söylerseniz, muhtemelen sizi dinlemeye başlar. Kesin olarak diğerlerine ve kendinize nasıl faydalı olabileceğinizi gösterirseniz; karşınızdaki de size para vermeyi düşünür.
4. KARARLI, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İSTEYİN
Başarısızlığın nedeni aslında kararsız olmak. Siz ne istediğinizden emin değilseniz; başkaları nasıl emin olsun? Bu nedenle, isterken bir inanç içinde olun. Fizyolojiniz ve kelimelerinizle inancınızı gösterin. Ne istediğinizden emin olduğunuzu gösterebilirseniz, mutlaka başaracaksanız ve mutlaka hem kendiniz hem de istediğiniz kimse için bir fayda yaratacaksınız. 
5. İSTEDİĞİNİ ELDE EDİNCEYE KADAR İSTE
Zekice istemenin beşinci ve en önemli adımı, istediğini elde edinceye kadar istemek. Bu aynı kişiden isteyin demek değil elbette. Kesin olarak aynı şekilde isteyin demek de değil. Ne elde ettiğinizi bilinceye kadar duyusal keskinliğinizi ve kişisel değişme esnekliğinizi geliştirmek zorundasınız. Bu nedenle, istediğiniz zaman; istediğinizi elde edinceye kadar, kendinizi değiştirmek ve düzenlemek zorundasınız. Başarılı kimselerin yaşamlarını incelediğinizde onların isteklerinde çok ısrarlı olduklarını, devamlı denediklerini, devamlı değiştirdiklerini ve er ya da geç ihtiyaçlarını giderecek birisini bulduklarını görürsünüz.

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Son Güncelleme: 15.03.2015 17:29
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istediğinizi elde etmek öneri
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