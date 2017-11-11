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İşte Türk yardımseverliği! "Açım" diyeni geri çevirmediler

Sosyal deney için "açım" diyerek yardım isteyen gençleri sokak satıcıları bağrına bastı. Görüntüler izleyenlere Türk milletinin yardımseverliğini bir kez daha gösterdi

İşte Türk yardımseverliği! "Açım" diyeni geri çevirmediler

Sosyal deney için "açım" diyerek yardım isteyen gençleri sokak satıcıları bağrına bastı. Görüntüler izleyenlere Türk milletinin yardımseverliğini bir kez daha gösterdi

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:22
İşte Türk yardımseverliği! "Açım" diyeni geri çevirmediler
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İKİ gencin  İstanbul'da işportacılardan "Karnım aç" diyerek yardım istediği sosyal deney, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gençler "açım" diyerek kimden yardım istediyse geri çevrilmedi.

CEBİNDEKİ PARAYI VERDİ

Sadece bir simit isteyen gençlere simitçiler, simit , börek ve ayran ikram etti.

Sokakta kalem satan bir işportacı ise kendisinden karnını doyurmak için 1 lira isteyen gence, cebnindeki birkaç lirayı hiç düşürmeden verdi.

Deney yapan gençlerden birisinin yardım istediği temizlik işçisi ise, genci geri çevirmedi.

"BU BİZİM İKRAMIMIZ"

Aldıkları cevaplardan sonra gençler, sosyal deney yaptıklarını söyleyip aldıkları ürünlerin paralarını vermek istediler ancak işportacılar, "Bu bizim ikramımız" deyip para kabul etmediler.

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