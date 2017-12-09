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İşte trafik kazalarının dört temel nedeni

Türkiye'de her yıl gerçekleşen ortalama 1 milyon adet trafik kazasının en önemli 4 nedeninin, ''hız limitine uymama'', ''hatalı sollama'', ''öndeki aracı yakın takip'' ile ''alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanma'' olduğu bildirildi

İşte trafik kazalarının dört temel nedeni

Türkiye'de her yıl gerçekleşen ortalama 1 milyon adet trafik kazasının en önemli 4 nedeninin, ''hız limitine uymama'', ''hatalı sollama'', ''öndeki aracı yakın takip'' ile ''alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanma'' olduğu bildirildi

09 Aralık 2017 Cumartesi 12:40
İşte trafik kazalarının dört temel nedeni
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TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de trafik kazalarının en önemli ölüm ve yaralanma nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Mevcut istatistiklere girmeyen, son 2 yıldır sürücülerin kendi aralarında anlaştığı maddi hasarlı kazalar da eklendiğinde, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon adet trafik kazası meydana geldiğini belirten Güner, ''Kaza mahallinde ölenlerin yanında, hastaneye yaralı olarak kaldırılan ve orada hayatını kaybeden ama istatistiklerde 'yaralı' olarak geçenleri de eklersek, ölüm sayısı ise 10 bini buluyor. Seneden seneye değişse de yaralı sayısı ise 200 bine yaklaşmakta'' dedi.

Can kayıplarının yanında, kişilerin ve ülkenin maddi kayba uğramasına da yol açan kazalarda, en önemli faktörün ''kurallara uymamak'' olduğunu kaydeden Güner, ''Uzun deneyimler ve hesaplamalar sonucu ortaya çıkan kurallar, trafikte kazalardan koruyan en önemli 'zırh'. Ancak, buna rağmen eğitimsizlik, bilinçsizlik ve sabırsızlık nedeniyle kurallara uyulmuyor'' diye konuştu.

TEMEL NEDENLER

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün her yıl kaza istatistiklerini yayınladığını ve 25-30 kaza nedeni sıralandığını hatırlatan Güner, ''Ama bunlardan dördü olan 'hız limitine uymama', 'hatalı sollama', 'öndeki aracı yakın takip' ile 'alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanmak', kazaların başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor'' dedi.

Sürücülerin, söz konusu 4 nedene karşı duyarlı olması ve bunlarla ilgili kurallara uyması halinde kazaların ve kayıpların büyük oranda azalacağını vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

''Kurallara uymanın sağlanması uzun vadede eğitimle mümkün. Ancak, kısa vadede yapılacak en önemli uygulama ise 'denetim'. Jandarma ve trafik polisi yoğun denetim yapmalı, kuralları çiğneyenlere gerekli idari para cezaları verilmeli. Cezaların oranı da önemli. Can yakıcı ve caydırıcı olmalı, aksi halde denetimin anlamı kalmıyor. Cezalar bugün uygulanan miktarların çok üzerinde olmalı. Devlet denetim ve cezaların artırılması için çalışma yapmalı.''

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaTrafik Kazası
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