İşte Sevgililer Günü'nün ortaya çıkış hikayesi

ESKİ Roma'da 14 şubat günü bütün roma halkı için çok önemli bir gündü. çünkü 14 şubat, roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil olurdu. Juno, ayrıca halk tarafından evlilik ve kadınlık tanrıçası olarak da biliniyordu. Bir sonraki gün olan 15 şubat'taysa lupercalia bayramı başlıyordu. Lupercalia bayramı halkın genç nüfusu için büyük önem taşırdı; hayatları kesin kurullar ve kurallar ile sınırlandırılmış, bunun doğal sonucu olarak bir birliktelik yaşama şansı olmayan bu gençler sadece bu bayram süresince bile olsa birbirlerinin partneri olurlardı. Hangi genç kadının hangi genç erkekle bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan ve lupercalia bayramı'nın arife günü yapılan bir çekilişle belli olurdu. Romalı genç kızlar, adlarını küçük kağıtların üstüne yazıp bir kavanoza koyarlardı. Genç romalı erkeklerse kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi genç kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlenceleri boyunca beraber olurlardı. bu birliktelikler, birbirine aşık olan çiftler için bayramın da dışına taşıp genellikle evlilikle sonlanırdı. Onun için en büyük problem, ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek nedeni romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte 2. claudius bu yüzden roma'daki tüm evlilik ve nişanları kaldırdı. Aziz valentine de claudius zamanında roma'da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan aziz marius'la birlikte claudius'un tüm yasaklarına rağmen çiftleri gizli bir şekilde evlendirmeye devam etti. Ancak imparator claudius bu durumu bir süre sonra öğrendi ve aziz valentine, insanları gizlice evlendirmeye devam ettirme suçundan tutuklandı; ceza olarak sopa ile dövülerek öldürüldü ve m.s. 270 yılının 14 şubat'ında hristiyan şehitliğine defnedildi. Bayram öncesi yapılan geleneksel çekilişiyse seramoniye bağlı kalarak kendileri için uygulamaya başladılar. Hristiyan kilisesi'nin ilk kurulduğu yıllarda hizmet veren papazlar, bu törenlerin özellikle de evlenmemiş gençlerin putperestlerle birlikte anılmasından rahatsızlık duydukları için bir çözüm buldular; bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anılmasını istediklerinden lupercalia bayramı'nın başladığı gün olan 14 şubat'ı aziz valentine günü olarak kutlamaya başladılar. İşte o gün bu gündür her yılın 14 şubat'ı sevgililer günü olarak kutlanmaya devam etmekte ve yeryüzünde kadın ve erkek birlikte olduğu sürece de kutlanmaya devam edecek gibi.



