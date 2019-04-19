İşte flörtleşmenin altın kuralları

KENDİNİZİ flört etmek için zorunlu hissetmeyin. Birinden gerçekten hoşlanmadıysanız onunla buluşmayın. Aynı kişiye ikinci bir şans vermeyin. Bu zorlama, yaydığınız enerjiyi olumsuz etkiliyor. İçgüdülerinize güvenin. Herhangi bir tuhaflık hissediyorsanız, bunu görmezden gelmeyin. “Herhalde, ben yanlış anladım” demeyin. Çünkü, muhtemelen bu onların suçudur. Mesajlaşmayı abartmayın. Sadece hoşlandığınız kişiyle mesajlaşın ve yazışmalarınızı mümkün olduğu kadar kısa tutun. Fazla mesajlaşma zihni yorduğundan, kurulan ilişkinin de kalitesini düşürüyor. Çöpçatanlık sitelerine güvenmeyin. En iyi flört, kendi bulduğunuz flörttür. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde sosyalleşin ve gözlem yapın. En sağlıklı çiftlerin, ilişkileri arkadaşça başlayanlar olduğu belirlendi. İyi anlaştığınız arkadaşlarınıza dikkat edin. Arkadaşlarınızın sizi tanıştırdığı kişiler de flört potansiyeli yüksek adaylar olabilir.Belli kriterler ile flört beklentisine girmeyin. Gerçekten istediğiniz heyecanı uyandıracak kişiyi belki de bu takıntılarınız yüzünden görmüyor olabilirsiniz.

BULUŞMAYA GİDERKEN...

Gündüz buluşması için kadınlar bir jean, tişört ve trençkot ile mokasen; erkekler spor şık bir jean, haki tonlarda polo yaka tişört ve yeni görünümlü bir spor ayakkabı tercih edebilir. Akşam buluşması için kadınlar modaya uymak yerine bedenlerine en uygun seçimi yapmalı. Erkekler ise beyaz gömlek, jean, rugan ayakkabı ile mevsime göre bir ceket seçebilir.

