İstanbul'da lüks otomobille terör estiren maganda, şarkıcı çıktı

İSTANBUL'un çeşitli noktalarında lüks otomobille, cadde ve sokaklarda "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafikte terör estiren 2 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak 10 bin 20 lira idari para cezası kesilen ve birinin aracı trafikten men edilen magandalar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ayrıca magandalardan birinin şarkıcı olduğu, çıkarttığı single parçanın kısa sürede 1 milyon defa izlendiği öğrenildi. İstanbul Bağcılar'da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Cadde ve sokaklarda adeta terör estirerek trafiğin tehlikeye düşüren maganda, o anları kaydettirip sosyal medyada yayınlamıştı. Ataşehir'de başka bir lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp "Senin için dönüyorum" diyerek kavşakta yanlama yapmış, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ortalığı da siyah dumana boğmuştu.

EHLİYETLERİ VE BİRİNİN ARACI 60 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında görüntüleri incelemeye alan polis, Bağcılar'da yanlama yapan 34 KZU 01 plakalı lüks otomobili ve sürücüsünün de Cüneyt K. olduğunu tespit etti. Polis yine Ataşehir'de kavşakta 34 GAM 16 plakalı lüks otomobille yanlama yapan maganda Bektaş T. de sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Şubeye götürülen sürücülere burada, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Cüneyt K.'nın aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.