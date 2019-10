İşsizliği hazmedemedi! Sevgilisini silahla vurup 8. kattan aşağı attı

İngiltere'de işten kovulduğu için bunalıma giren 33 yaşındaki Tony Taylor, sevgilisi Renata Poncova'yı, silahla vurup 8. kattan aşağı fırlattı. Sevgilisi Renata, ona destek olup moral vermek için çabaladı ama başarılı olamadı.Taylor bu krizi atlatamadı ve cinnet getirip sevgilisi Renata'yı silahla vurdu. Bununla da yetinmedi ve zavallı kadının cansız bedenini 8. kattan aşağıya attı.Ardından kendisini de boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.Talihsiz kadın ölmeden birkaç gün önce arkadaşına attığı mesajda, "Oraya gelemedik. Benimle tartışmaya başladı, neredeyse kaza yapıyorduk. Beni gerçekten korkuttu, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu gerçekten zorlamak istemiyorum. Eve zor getirdim." dedi.Genç kadının telefonundaki son mesaj bu oldu. Taylor olanlardan kendisini sorumlu tuttuğu için her şeye sinirleniyor ve bunalımın dozu her geçen gün artıyordu.Olay gecesi genç adam bozuk psikolojisi ile sevgilisi ile tartışmaya başladı. Kadın her defasında zamanla her şeyin yoluna gireceğini söylerken adam tüm olumsuzluklardan sonra inancını yitirmiş bir halde kadına bağırmaya başladı.Polisi aramak için telefona yönelen komşusu büyük bir çıplık sesi duyunca pencereye koştu ikisini de zemine çakılı halde gördüğünü söyledi. O sırada polise bilgi verdiğini ifade eden komşu, "Aşağıda yatıyorlardı. Ölü olup olmadıklarını bilmiyordum ancak ne olduğunu anlamıştım" dedi.Genç kadının ailesi kızlarının sevgilisinin işten çıkarıldığını bildikleri için maddi destek verdiklerini açıkladı. Babası, "Durumlarının farkındaydık, onlara elimizden geldiğince destek olduk. Kızımız hayat dolu bir insandı, her zaman mutluydu. Hayatta istediği tek şey bir bebek sahibi olmaktı" dedi.Kızlarının sevgilisi tarafından pencereden atıldığını düşünen aile, polisin evde ve genç kızın bedeninde yaptığı otopsi incelemesinin ardından korkunç gerçeği öğrendi. Çılgına dönen sevgilisi genç kızı önce silahla öldürmüş, ardından pencereden atmıştı. Bu detay ailenin acılarını bir kez daha katladı.