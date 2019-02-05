İşsiz mühendis, hayatına son verdi

Çorum’da 27 yaşındaki İnşaat Mühendisi Abdullah Kaan Özbağ, park halindeki otomobilinde silahla hayatına son verdi. Özbağ'ın işsizlikten dolayı bunalıma girdiği belirtildi.

İşsiz mühendis, hayatına son verdi
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OLAY, Çomar Barajı yakınlarında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden çevre sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Abdullah Kaan Özbağ’ın öldüğünü belirledi. Tüfekle intihar ettiği belirlenen Özbağ için olaydan bir gün önce yakınları tarafından karakola kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat Mühendisi Özbağ, merkeze bağlı Mustafaçelebi köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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