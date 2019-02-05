İşsiz mühendis, hayatına son verdi

OLAY, Çomar Barajı yakınlarında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden çevre sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Abdullah Kaan Özbağ’ın öldüğünü belirledi. Tüfekle intihar ettiği belirlenen Özbağ için olaydan bir gün önce yakınları tarafından karakola kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat Mühendisi Özbağ, merkeze bağlı Mustafaçelebi köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.