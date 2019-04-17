İşçi bulamayan market sahibi çareyi patron aramakta buldu

TRABZON'UN Çaykara ilçesinde market işleten Coşkun Bayraktar, dükkanının camına 'Eleman alınacak' ilanı yapıştırtı ancak, gelen vatandaşların taleplerine kızdı ve ilginç bir yönteme başvurdu: Dükkanın camındaki 'Eleman aranıyor' ilanını söküp 'İşyerimize patron alınacak' yazısını yapıştırdı. İş başvurusuna gelenlerin patron düzeyinde şartlar istediğini belirten Bayraktar, market sahibi olmasına rağmen sabah 06.30'dan akşam 22.00'ye kadar eleman düzeyinde çalıştığını söyledi. Bayraktar, "Markette eleman ihtiyacımız vardı. Bunun üzerine eleman alınacak ilanını cama yapıştırdık. Tabi gelenler oldu. En sonra gelen arkadaşımız patron seviyesinde bize şartlar sundu. Bende eleman alınacak ilanını değiştirerek işyerimize patron alınacak ilanını yapıştırdım. Çünkü elaman bulmakta çok zorlanıyoruz. Bununla beraber şartlar çok ağırlaştı. Bunu ben tepki olarak yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra çok talep geldi" dedi.

'KALİTELİ VE PAHALI MARKET'

Türkiye'nin farklı illerinden talep alan Bayraktar, ilçedeki diğer süper marketlerle yarışmak içinde farklı bir yöntem izliyor. Zira Bayraktar, müşterilerin pahalı fiyat tepkisine bir mesaj vermek için naylon poşetlerin üzerine "Kaliteli ve Pahalı Market" yazısını ekledi. Marketteki ürünlerin fiyatları hakkında müşterilere cevap vermekten sıkındığını belirten Bayraktar, "Poşetlerimizde kaliteli ve pahalı market yazıyor. Süper marketler Çaykara'da açıldıktan sonra bize gelen vatandaşlar orda şu fiyat burada bu fiyat demeye başladılar. Ben insanlara cevap vermekten yorulunca bir karar aldım. Poşetlerin üzerine 'Kaliteli ve Pahalı Market' yazsını ekleyerek vatandaşlara bir mesaj vermek istedim" şeklinde konuştu. Kemal Güven isimli vatandaş ise iş yerinin camındaki ilanla ilgili olarak "Daha önce eleman alınacak yazısı bir süre burada durdu. Müracaat edenler oluyormuş ama gelenlerin müdür statüsünde talepleri oluyormuş. Bundan dolayı esnaf arkadaşımız tepki amaçlı bu yazıyı astı. Bence haklı" ifadelerini kullandı.