İş yerinin deposundaki kabloları böyle çaldılar!

TUZLA'da bulunan bir depodan son 2 ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı yapıldı. Benzer şekildeki hırsızlık olaylarının sonuncusu 31 Temmuz günü meydana geldi. 200 bin liralık kablonun çalındığı son olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini kapatarak minibüsle gelen 4 kişiden 1'i, önce depo önünde duran kamyonetin lastiğini tornavidayla patlatıyor. Şüpheliler ardından, kapısını açarak girdikleri deponun içerisinde bulunan bakır kabloları, dışarı taşıyarak araçlarına yüklüyorlar. Araçlarını kabloları dolduran şüpheliler, deponun kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor. Son olayda 200 bin, önceki iki hırsızlıkta 40 bin olmak üzere toplam 240 bin liralık kablo hırsızlığına ilişkin Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Deponun yetkilisi Levent Yavuz, "2 ay içerisinde 3 sefer depomuz soyuldu. 2 ay önce yine şu gördüğünüz depodan 30-40 bin lira değerinde bakır kablomuz çalındı, makinelerin üzerinden. Daha sonra kabloları komple makinelerden söktük, içeriye aldık. Depomuzun içinden bu sefer 200 bin lira değerinde kablomuz çalındı. Kamera kayıtlarımız olmasına rağmen hırsızları bir türlü bulamadık. Polis araştırıyor. Bekçi kulübesi aldık, dışarıya koyduk. Bekçi tutmak zorunda kaldık. 24 saat bekçi gözetiminde depomuz şu anda." dedi.