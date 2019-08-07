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İş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilini yıkatırken şüphe üzerine GBT sorgusu yapılan Yücel B.'nin uyuşturucu ticaretinden arandığı belirlendi, iş yerinde ise 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

YAŞAM 07.08.2019, 11:12 Osman Abaz
İş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
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#devriye #polis ekipleri #Yücel B. #iş yeri #Uyuşturucu #metamfetamin
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