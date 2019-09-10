İş seyahatinde ilişkiye girip ölen çalışanın ailesine tazminat ödenecek

PARİS'TE bir inşaat şirketinde çalışan evli mühendis Xavier X, 2013 yılı şubat ayında çalıştığı şirket tarafından Meung-sur-Loire şehrine iş seyahatine yollandı.

CİNSEL İLİŞKİ ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Xavier X, kaldığı otel odasında bir kadınla cinsel ilişkiye girerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, şirkete tazminat davası açtı. Bugün sonuçlanan davada mahkeme ölümün ''İş Kazası'' olduğunu belirterek mühendise şirket ve devletin tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme kararına göre şirket; mühendisin emekli olması gereken tarihe kadar aldığı maaşın yüzde sekseninin aileye ödeyecek.

ŞİRKET YETKİLİLERİ "SORUMLU DEĞİLİZ" DEDİ

Çalıştığı şirket yetkilileri ise açılan tazminat davası süresince mühendisin karısını aldattığını ve şirketin kendisi için tuttuğu otelde değil, başka bir otelde öldüğünü ve bundan şirketin sorumlu tutulmaması gerektiğini söylediler. Mahkeme ise iş seyahatinde olan bir çalışanın mesai saati dışında dahi şirketin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek tazminata karar verdi. 2016 yılında ise görülen bir davada mahkeme, cinsel ilişkinin yemek yemek ve duş almak gibi normal bir yaşam davranışı olduğuna karar vermişti.