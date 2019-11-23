İş görüşmesi kabusu döndü! Müstakbel patrondan mide bulandıran mesaj
İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Amanda Mulligan, iş görüşmesinde kendisine atılan taciz mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp müstakbel patronunu ifşa etti.
22 yaşındaki genç kadın, Londra'nın en prestijli yapım stüdyolarından biriyle iş görüşmesi yaptı.Heyecan ve mutluluktan havalara uçmuştu ki iş görüşmesi için akşam yemeğini bile kabul etmişti.
Taa ki müstakbel patronunun kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiği utanç verici mesajlarını görene kadar...Amanda Mulligan'ın başvurduğu şirket, dünyaca ünlü markalarla işbirliği yapan Londra'nın en afilli yaratıcı yapım stüdyolarından biriydi.
Görüşme yapacağı isim, We Sprinkle adlı şirketin yaratıcı direktörü Lee Coles'tu.
Coles, "süper ateşli" olarak tanımladığı Amanda Mulligan'a iş görüşmesinde nasıl giyinmesi konusunda ayrıntılı bilgi vermeye başladı.
Bir sonraki mesajda ise Coles, genç kadının kendisinin gölgesi gibi olması gerektiğini söyledi, "Benimle birlikte müşteriyle yemeğe gelsen ne giyerdin, görmem lazım" dedi.
Bunun üzerine Amanda Mulligan, "Bu soru biraz kafamı karıştırdı. Yarın ne giyeceğimin bu pozisyonla ilgili yeterliliğimi etkilediğini sanmıyorum" yanıtını verdi.
İş görüşmesi için akşam yemeğini kabul eden Amanda, telefonuna gelen bu ürpertici WhatsApp mesajlarından sonra randevuya gitmekten vazgeçti.
Öfkelenen Amanda, Chanel, Rimmel, Bacardi ve Innocent smoothies gibi markalarla çalışan yapım stüdyosu We Sprinkle'ı suçladı. Kendisine gelen mesajları bir bir ifşa etti.
Patron Coles, Mulligan'ın sosyal medya paylaşımının ardından özür diledi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada özüründen söz etti.
Söz konusu mesajlaşmalar İngiliz basınında haberleştirildi, bazı okuyucular habere yaptıkları yorumda Amanda Mulligan'a hakaretler yağdırdı. Genç kadın bu kez haberleri ve yorumları Twitter hesabından paylaştı, şoka uğradığını belirterek bazı ifadelerin iftira olduğunu söyledi.
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