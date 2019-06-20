İş adamı gece kulübünde karşılaştığı karısını ve arkadaşını darp etti!

İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne kayınbiraderinin sözlüsü ile eğlenmeye giden Cansu E. (28), boşanma aşamasında olduğu inşaat şirketi sahibi eşi Erim E.(29) tarafından dövüldüklerini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Erim E.'nin gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri takisiyi takip ettiğini daha sonra da kendilerini zorla cipine alıp, darbettiğini iddia eden Cansu E., şikayetinin ardından gözaltına alınan eşinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

İddiaya göre, Cansu E., boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 15 aydır ayrı yaşadığı eşi Erim E.'nin ağabeyinin sözlüsü Medine İ. ile eğlenmek için Çeşme'deki bir gece kulübüne gitti. Ancak 2 kadın burada Erim E. ile karşılaştı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için bir süre sonra gece kulübünden çıkıp, taksiye bindi. Erim E., 2 kadının içinde bulunduğu taksiyi cipiyle takip etti. Taksiden indikleri sırada da Cansu E. ve Medine İ.'yi zorla aracına aldı. 2 kadına hakaretler eden Erim E., Medine İ.'yi darbedip, araçtan indirdi. Cansu E.'yi ise alıkoydu.

UZUN SÜRE DÖVDÜ

Erim E., bir süre sonra cipi ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E., hızla cipten inip, koşarak marinanın güvenlik kulübesinin sığındı. Erim E., peşinden gittiği Cansu E.'yi güvenlik kulübesinde döverek, hakaretlerde bulundu. Cansu E., Erim E.'nin marinada bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alan Cansu E.'nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.

Cansu E.'nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Erim E., sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Cansu E., "Daha önce de beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır ? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.