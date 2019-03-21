İntihar için çıktı! Korkudan bayıldı!

Bursa'da üst geçide çıkıp intihara kalkışan E.S., polisin çabası sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Üst geçitten indirilirken yükseklik korkusu olduğu için bayılan E.S., hastanede tedaviye alındı. E.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi

İntihar için çıktı! Korkudan bayıldı!
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BURSA merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde dün gece, üst geçidin korkularına çıkan E.S. (29),yaklaşık bir yıldır işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. 

YÜKSEKLİK KORKUSU VARMIŞ

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikan edilen E.S., eylemine son verdi. Polisin üst geçitten indirdiği sırada E.S., bayılıp, yere yığıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı E.S., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin yükseklik korkusu olduğunu ve bu nedenle baygınlık geçirdiğini söylediği öğrenildi.

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