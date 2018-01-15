Interrial Türkiye üyeleri Antalya’da buluştu

ANTALYA'DA Selin Dilek ve Bahadır Bol organizasyonunda Türkiye’nin dört bir yanından Interrail üyeleri Kaleiçi’nde bir restaurantta toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Dilek, Interrail, bir kişinin, kendi belirlediği tarihlerde, yaş sınırı bulunmaksızın, Avrupa’da ikinci sınıf trenleri ucuz bir şekilde kullanarak, tüm Avrupa ülkelerini gezebilmesini sağlayan bir bilet türü olduğunu kaydetti.

Dilek, “Interrail bir tur değildir, sadece bilet alırsınız, konaklamadan yemeğe, rotadan eğlenceye kadar her şeyi kişi kendisi belirler ve yola çıkar. Interrail ile ulaşım şeklini ucuz hale getirip, güzel bir özgürlük yolculuğu yapılabilmektedir. Bunlardan birisi de işte Antalya da gerçekleşmiştir” dedi.

"İstediği gibi seyahat etme özgürlüğü"

Interrail Türkiye üyeleri ile Antalya da bir arada bulunmaktan memnun olduklarını belirten Bahadır Bol, ““Interrail yapan bir kişi, yol boyunca her şeyi kendi planladığından dolayı, kendisiyle yüzleşir. Yani bir özgürlük yolculuğu ve yola çıkıştır işin özü. İstediğin zaman, istediğin durakta inme, istediğin zaman, istediğin ülkeye gitme özgürlüğü gibi diğer seyahatlerden ayırt edici kolay ve ucuzluğu vardır. En önemli ayırt edici özelliği ise plansız şekilde, sırt çantası alıp kendinle ve yollarla başbaşa kalmaktır” diye konuştu.

"Gönüllülük esası"

Interrail Türkiye Topluluğunun Kurucu ve yöneticisi Bestami Köse Antalya’ da gerçekleşen buluşma için, “Interrail Türkiye’nin birçok kolu bulunmakta. Eğitimden, sosyal projelere kadar bir çok alan da adını ülke dışına taşımayı başarmış fedakar ve özverili katılımlarla desteklenen çalışmaları bulunan bir topluluktur. Binlerce üyeye sahibiz. Topluluğumuz çok yakından takip edilmekte ve her bölümün yöneticileri topluluğun ciddiyetini ve önemini özümseyerek paylaşımları ve sosyal medya hareketleri takip etmektedir. Interrail Türkiye topluluğunda yapılan ve gerçekleştirilen tüm sonuçlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılmakta kesinlikle maddi değer ve bir bedel konuşulmamaktadır. Böyle bir davranış kesinlikle yasak ve yapmaya teşebbüs edenler ise ihraç edilir. Yani grup da yardım ve yardımcı olmak esas konudur. Antalya da Interrail Türkiye üyelerinin bir arada olması, dayanışma içinde bulunmaları bizleri fazlasıyla memnun etmiştir” dedi.

Interrail Türkiye Topluluğu üyeleri geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlik kapsamında Antalya’da bir hasta üyeye akülü araba almıştı.