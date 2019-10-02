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İnternetten tanıştığı milletvekiline 9 milyon TL'ye bekaretini sattı!

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Lia, İngiliz bir milletvekili ile 1,3 milyon sterlin karşılığında ilk cinsel ilişkisini yaşadığını itiraf etti.

YAŞAM 02.10.2019, 11:32
İnternetten tanıştığı milletvekiline 9 milyon TL'ye bekaretini sattı!
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LİA isimli bir genç kadın, İngiliz bir milletvekiline 1,3 milyon sterlin karşılığında bekaretini sattığını açıkladı. 1,3 milyon sterlin güncel kurla yaklaşık 1,6 milyon ABD doları ve 9 milyon TL yapıyor.Açıklamalarıyla ağızları açık bırakan Lia, 2 ay önce popüler bir internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan milletvekilinin teklifini kabul ettiğini söyledi ve annesinin bu kararını desteklediğini ileri sürdü.Lia, milletvekiliyle Cinderella Escorts isimli sitede tanıştı ve bekaretini satmanın 'özgürleşmeye doğru atılmış önemli bir adım' olduğunu söyledi.Lia, ilişki yaşadığı politikacıdan her ay 17 bin 700 sterlin ödeme alacak.Bekaretini ellili yaşlardaki bir milletvekiline vererek, 1.3 milyon sterlin kazandığını iddia eden Lia, parayı kendi mülk portföyünü başlatmak için kullanmayı planlıyor.YouTube'da yayınlanan bir videoda konuşan kadın, bekaretini Londra'da daha güvenli bir semtte yaşamak ve ekonomik stresten uzak durmak için sattığını söyledi. Lia ayrıca İngiliz milletvekiliyle geçirdiği gecede herhangi bir fetiş yaşanmadığını sözlerine ekledi.

#internet #milletvekili #Bekaret #cinsel ilişki
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