İnternette kameralı chat yapan genç kızdan çarpıcı itiraflar

SANAL seks işçisi olan bir kadın kadınların vücutlarını nasıl kabullenebileceklerini anlattı.

Günümüzde çoğu kadın vücutları konusunda kendilerini özgüvensiz hissediyor. Kadınlar çok az çatlağı veya selüliti olsa bile başkalarının vücutlarını görmesinden utanıyorlar.

Bir sanal seks yıldızı The Sun adlı gazeteye verdiği röportajda kadınların vucütları konusunda nasıl özgüvenli olabileceklerini anlattı.

Sanal seks işçisi şu sözleri söyledi: " Eğer bir kusurunuz varsa o kusuru kabul etmeniz gerekiyor. Vücudumuzdaki her kusur bizi eşsiz yapar."

"Kendimizi sevmeliyiz, eğer sevmezsek hiçbir zaman kendimize güvenemeyiz. Ben bir webcam yıldızıyım ve bu meslekle istediğimiz kişi olabiliyoruz."

" Kendimizi kabul edip müşterilerimize güvenli bir şekilde yaklaştığımızda bizi daha çok beğeniyorlar; Çünkü onlar için eşsiz oluyoruz."