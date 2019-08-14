İnternette büyük tehlike! Cinsel içerikli film yıldızı olabilirsiniz

Gün geçtikçe hayatımızda daha da yerini almaya başlayan yapay zeka, kötüye kullanıldığı takdirde ürkünç sonuçlara sebep olabiliyor. Bunun en yakın örneği, yalnızca fotoğraflarla, sahte cinsel içerikli film dahi yaratabilen ''Deepfake'' isimli uygulama.Özellikle kadınlar için büyük tehlike arz eden bu uygulama, videolara fotoğraflardan alınan yüzleri ekliyor ve fotoğraftaki kişiyi, gerçekten videoda yer alıyor gibi gösteriyor.Fotoğrafta, ünlü oyuncu Gal Gadot'un yüzünün, cinsel içerikli bir film yıldızının yüzüne yerleştirildiğini görüyoruz. Videodaki görüntüyü, gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız.Günümüzde insanların gittikçe artan özçekim alışkanlığına bakılırsa, bu uygulamayı kullanmayı bilen birinin, herhangi bir kadını veya erkeği, cinsel içerikli bir film yıldızının yüzüne kondurmasının kolaylığı kesinlikle tartışmaya kapalı.Bu durum, sahte cinsel içerikli film endüstrisinin ortaya çıkmasına önayak olurken, uzmanlar bu tehlikenin varlığından çok etik olup olmadığını sorguluyor.BBC'nin haberine göre Ctrl Shift Face isimli YouTube hesabından paylaşılan 2008 tarihine ait video, Deepfake tehlikesini bir kez daha gözler önüne seriyor.Videoda, Bill Hader isimli komedyen, aktör Top Cruise ve Seth Rogen'ın taklidini yapıyor. O taklitler sırasında da Hader'ın yüzü, o anda taklitlerini yaptığı aktörlere dönüşüyor.

Yalnızca YouTube'da 3 milyon izlemeyi aşan video, Deepfake teknolojisinin tüyler ürperten gerçekliğinin sembolü haline geldi.Kanalın kurucusu olan ve İngiliz Guardian gazetesine ismini Tom olarak açıklayan kişi de amacının, sahte haber ve görüntü çağının geleceği ile ilgili farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. Slovakya vatandaşı olan Tom, 3 ayda 20 deepfake videosu paylaştı.Tom, 190 bini aşkın aboneye sahip olduğu kanalında, Stanley Kubrick'in 'Cinnet' filminin başrol oyuncusu Jack Nicholson'ın yerine, Jim Carrey'nin yüzünü yerleştirmişti. Kullanıcılar, görüntünün gerçekliği karşısında şaşkına dönerken, Tom, bu video için "Kamera yakın çekimde olduğu için çok iyi olmadı" demişti.