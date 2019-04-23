İnsanları taklit eden goriller selfie çektirdi

DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti'nde, Virunga doğa parkında yaşayan iki goril kendilerini bebeklikten bu yana büyüten ve koruyan muhafızlarla selfie çektirdi. Fotoğrafta iki gorilin korumaları taklit ederek poz verdikleri görülüyor. Virunga parkı, avcıların elinden kurtarılan gorillerin, bilhassa da anne babaları öldürülen yavru gorillerin büyütülüp korunduğu bir alan. Parkın müdür yardımcısı Innocent Mburanumwe, BBC'ye gorillerin kendilerini büyüten muhafızları taklit etmeyi öğrendiklerini anlattı. Gorillerin muhtemelen muhafızları, anne babaları olarak algıladığı düşünülüyor.

BEBEKKEN ANNELERİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yetkili, fotoğraftaki iki gorilin annelerinin 2007 yılında öldürüldüklerini, o sırada yavrulardan birinin dört diğerinin yalnızca iki aylık olduğunu anlattı. İki goril o zamandan beri Virunga doğa parkında yaşıyor. Park müdür yardımcısı, "Kendilerini kurtaran ve büyütenler insan olunca onlar da insanları taklit etmeye başladılar. İnsanlar gibi iki ayakları üzerinde duruyorlar " dedi. Bunun çok sık görülmediğini de ekleyen yetkili, "Fotoğrafı gördüğümde ben de çok şaşırdım. Çok komik. Gorillerin nasıl insanı taklit edebildiklerini görmek çok ilginç" diye konuştu.

‘MUHAFIZLARIN İŞİ ZOR’

Fakat goril kurtarma ve koruma görevlisi olmak her zaman eğlenceli bir iş değil, aksine muhafızlar birçok tehlikeyle yüz yüze yaşıyorlar. Geçen yıl Virunga parkında isyancılar olduklarından kuşkulanılan bir grubun pususunda beş muhafız hayatını kaybetti. 1996 yılından bu yana ise tam 130 park muhafızı farklı silahlı gruplar ya da kişiler tarafından öldürüldü. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusu hükümet güçleri ile silahlı grupların sürekli çatıştığı bir alan ve bu silahlı grupların bazıları park sınırları içinde yaşayarak goril avcılığı yapıyor.