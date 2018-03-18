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İnsanlar bu kafeye sadece uyumaya gidiyor! 50 dakikası 20 euro

Polonya'da gündelik hayatın temposundan yorgun düşenler için 50 dakika uyuyabilecekleri şekerleme kafe açıldı. Kafede hamaklarda kestirmenin fiyatı ise 20 euro

İnsanlar bu kafeye sadece uyumaya gidiyor! 50 dakikası 20 euro

Polonya'da gündelik hayatın temposundan yorgun düşenler için 50 dakika uyuyabilecekleri şekerleme kafe açıldı. Kafede hamaklarda kestirmenin fiyatı ise 20 euro

18 Mart 2018 Pazar 10:02
İnsanlar bu kafeye sadece uyumaya gidiyor! 50 dakikası 20 euro
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POLONYA'DA gündelik hayatın temposundan yorgun düşenler için 50 dakika uyuyabilecekleri 'şekerleme kafe' açıldı. Müşterilere özel olarak havalandırılan odada, sakinleştirici müzik eşliğinde "şekerleme" imkanı sunan kafede hamaklarda kestirmenin fiyatı ise yaklaşık 20 euro.

ŞEKERLEME KAFE AÇILDI
Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw şehrinde günlük hayatın yoğun temposundan yorgun düşenler, gece uykusunu alamamışlar ya da öğlen paydosunda uyumayı hayal edenler için "şekerleme kafe" açıldı. Aynı zamanda Polonya'da ilk olma özelliğini taşıyan kafe, müşterilerinin kusursuz bir şekilde şekerleme yapması için onların dokunma, görme, koklama ve işitme duyularına hitap edecek şekilde dizayn edildi.
YALINAYAK DOLAŞIYORLAR
İnsanı dinlendirmeye yardımcı olan yeşilin tonlarında dekore edilen kafede müşteriler gevşemenin ilk adımı olarak ayakkabılarını çıkarıyor. Çim halı kaplı kafede yalınayak gezen müşteriler daha sonra kişiye sarmalanma hissi veren tavana asılmış hamaklara uzanıyor.

ÖZEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Sakinleştirici müzik eşliğinde hamaklarda uzanan müşterilerin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için havalandırma ve koku uzmanlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda geliştirilmiş özel havalandırma sistemi devreye sokuluyor.

50 DAKİKALIK UYKU
Oksijeni bol, biraz nemlendirilmiş ve orman kokusunun hissedilebildiği havalandırma neticesinde kişi kolayca uykuya dalıyor ve 50 dakikalık "şekerleme seansının" sonunda dinlenmiş bir şekilde uyanıyor.
KISA ŞEKERLEMELER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YENİLİYOR
Konuya ilişkin İHA'ya konuşan kafenin sahibi, aynı zamanda iç mimar olan Magdalena Filcek, kafenin günümüz toplumunun gereksinimlerine bir cevap olarak ortaya çıktığını söyledi. "Genellikle kapasitemizin üzerinde çalışıyoruz. Aşırı derecede yorgun, bitkin vaziyetteyiz, hiçbir şeye zamanımız yok, doğru düzgün uyumaya bile. Bu da bizim hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığımıza etki ediyor. İşte bizler bu gibi durumlarda organizmamıza balansını bulmasında yardımcı olmalıyız" diyen Magdalena Filcek, gün içinde yapılan kısa şekerlemelerin bağışıklık sistemin yenilenmesine yardımcı olduğunu belirtti.
SEANSI 20 EURO
Filcek, yapılan bilimsel araştırmaların da "şekerlemelerin" sağlığa iyi geldiğini, konsantrasyonu kolaylaştırdığını, stres seviyesini düşürdüğünü ve zihni açtığını ortaya koyduğunu ifade etti. Yalnızca Wroclaw'da değil, Polonya'da bir ilk olan "şekerleme kafeyi" birkaç gün önce açmış olmalarına rağmen müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Magdalena Filcek, bir şekerleme seansının fiyatının ise 90 zloty (yaklaşık 20 euro) olduğunu söyledi.

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İnsanlar Bu Kafeye Sadece Uyumaya Gidiyorşekerleme Kafe
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