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İnsan kemiklerinden yemek takımı yaptı!

Justin Crowe isimli sanatçı 200 kişinin kemik parçalarını toz ve ardından kil haline getirerek yemek takımı tasarladı

İnsan kemiklerinden yemek takımı yaptı!

Justin Crowe isimli sanatçı 200 kişinin kemik parçalarını toz ve ardından kil haline getirerek yemek takımı tasarladı

14 Temmuz 2017 Cuma 10:56
İnsan kemiklerinden yemek takımı yaptı!
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JUSTIN Crowe isimli sanatçının tasarladığı yemek takımı oldukça şaşırtıcı. 200 farklı kişiye ait kemikleri toplayan, bu kemikleri kül haline getiren ve ardından kilden yemek takımı yapmayı başaran sanatçının yemek takımında siz akşam yemeği yemek ister miydiniz?
İşte üstünde kolay kolay herkesin yemek yiyemeyeceği kemikten yapılma yemek takımı...

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Insna Kemiklerinden Yemek TakımıJustin Crowe
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