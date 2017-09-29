İnşaat ustasının eserini görenler, fotoğraf çekme yarışına giriyor

SİVAS'TA 46 yaşındaki inşaat ustası Abdullah Demir, tuğlasını ördüğü binalara yaptığı figürlerle dikkat çekiyor. Demir son yaptığı binaya ise Ferhat ile Şirin'in temsil eden motif işledi.

Henüz 13 yaşındayken inşaatlarda çalışmaya başlayan evli ve 4 çocuk babası Abdullah Demir, zamanla kendini geliştirerek usta oldu. 34 yıldır inşaatta çalışan Demir ailesinin geçimini de bu mesleği ile sağlıyor. İstiklal Mahallesi'nde oturan inşaat ustası Demir zamanla yaptığı binaların tuğlalarına motifler yapmaya başladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Demir, son olarak 1.5 ay önce Alibaba Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanın duvar örme işini aldı.





HER BİNAYA MOTİF YAPIYOR

İnşaatın duvarlarını ören usta Abdullah Demir, tuğla ile ördüğü apartmanın 7'nci katının dış cephesine bir erkek, 8'inci katın dış cephesine bir kadın ve 9'uncu katın dış cephesine de kalp motifi işledi. Görenlerin dikkatini çeken bu çalışma ise yoğun ilgi gördü. İnşaat ustası Abdullah Demir bu yaptığı çalışmada Ferhat ile Şirin'in aşkını tuğla ile duvara ördüğünü söyledi. Demir, ayrıca aldığı her inşaat işinde tuğlalarla çeşitli objeler işlediğini belirterek, büyük bir duvar işi alması halinde Türkiye haritası ve Türk bayrağını işleyeceğini söyledi.

VATANDAŞLAR, MOTİFLERİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR

Demir, "13 yaşımdan bu zamana kadar inşaatlarda çalışıyorum. Bu motifleri de sürekli canım sıkıldıkça yapıyorum. Aldığım her inşaat işinde bunlardan yapıyorum. Bu inşaatta da bir genç kız bir genç erkek ve kalplerini yaptım. Duvarlara başka motifler de yapıyorum. Örneğin boğa resmi, Türkiye haritası, Türk bayrağı gibi bazı motifler yapıyorum. Bunların herhangi bir ölçüsü yoktur. Uygun duvar olduğu sürece çeşitli motifler yapıyorum. Hayalimde kendim canlandırıp yapıyorum. Bu inşaattaki motifi de Ferhat ile Şirin'in aşkını anlatmak için yaptım. Bu motifleri gören vatandaşlar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Nasıl yapıldığını merak edip soruyorlar. Eğer uygun bir duvar bulursam Türkiye haritası ve Türk bayrağını yapacağım" dedi.

SIVA YAPILINCA KAYBOLUYOR

Demir motiflerin sadece tuğla örme sırasında yaptığını, binalara sıva yapıldıktan sonra üzerlerinin kapandığını dile getirdi.