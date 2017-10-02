İneklerle yaşamak için ailesini terk etti! İdrarlarını bile içiyor

44 yaşındaki, Hindistan'lı Vijay Parsana, ineklerini o kadar çok seviyor ki onlar için ailesi ve iki çocuğunu terk edip, onlarla yaşamaya karar veriyor.
Sığır sürüsünü alıp, dini bir sığınma evine geçen adam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor.
Vijay Parsana, ineklerini takıntı yapmış bir adam. Onlarla uyuyor, uyanıyor, banyo yapıyor, öpüyor.
İdrarlarını bile içiyor. Bunu yapmanın kendi sağlığı için iyi olduğunu iddia ediyor. Vijay Parsana, sadece ineğin idrarıyla 22 gün hayatta kaldığını söyledi.
İnanılmaz bir şekilde Vijay'ın ailesi artık adamın yeni yaşam biçimini anlayışla karşılıyor...
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