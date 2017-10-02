Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103501
ALTIN
146.557
DOLAR
3.5781
STERLİN
4.7553
EURO
4.2031
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz!
Kalbin ilacı günde yarım saat...
02 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
02 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

İneklerle yaşamak için ailesini terk etti! İdrarlarını bile içiyor

"Hindistan'da yaşayan insanların inandığı hinduizm dininde, ineğe tapıldığını biliyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk." dedirten bir hikaye. Birazdan göreceğiniz bu Hindu vatandaş; bu uğurda eşini, çolunu çocuğunu terk ediyor...

İneklerle yaşamak için ailesini terk etti! İdrarlarını bile içiyor

"Hindistan'da yaşayan insanların inandığı hinduizm dininde, ineğe tapıldığını biliyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk." dedirten bir hikaye. Birazdan göreceğiniz bu Hindu vatandaş; bu uğurda eşini, çolunu çocuğunu terk ediyor...

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:55
İneklerle yaşamak için ailesini terk etti! İdrarlarını bile içiyor
banner404

44 yaşındaki, Hindistan'lı Vijay Parsana, ineklerini o kadar çok seviyor ki onlar için ailesi ve iki çocuğunu terk edip, onlarla yaşamaya karar veriyor.
Sığır sürüsünü alıp, dini bir sığınma evine geçen adam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor.
Vijay Parsana, ineklerini takıntı yapmış bir adam. Onlarla uyuyor, uyanıyor, banyo yapıyor, öpüyor.


İdrarlarını bile içiyor. Bunu yapmanın kendi sağlığı için iyi olduğunu iddia ediyor. Vijay Parsana, sadece ineğin idrarıyla 22 gün hayatta kaldığını söyledi.


İnanılmaz bir şekilde Vijay'ın ailesi artık adamın yeni yaşam biçimini anlayışla karşılıyor...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HindistanInek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik serçe, eğlenmek için bulduğu yol sayesinde maskot oldu
Minik serçe, eğlenmek için bulduğu yol sayesinde maskot oldu
Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti
Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti
Damada takı yerine kokoreç...
Damada takı yerine kokoreç...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim