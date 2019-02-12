İnekler için arkadaşlık sitesi: Tudder

İngiltere’de, internet üzerinden arkadaş bulmak için kullanılan sitelerin bir benzeri çiftçilerin ineklerini eşlemeleri için de kuruldu.

İnekler için arkadaşlık sitesi: Tudder
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ONLİNE arkadaşlık sitesi Tinder'a benzer bir uygulama olan Tudder, İngiltere'de hayvan yetiştiricilerinin boğa ve ineklerini çiftleştirmede kendilerine ideal inek bulmaları için kullanılıyor.  Daily Mail'in haberine göre, Tudder adı verilen uygulamada, İngiltere genelinde 42 binden fazla çiftlikten hayvan profilleri yer alıyor.

MUHTEMEL ADAYLARI BULUYOR

Hayvanların profilinde fotoğraflarının yanı sıra aile geçmişi, buzağı verme potansiyeli ve pazardaki satış fiyatı gibi bilgiler de yer alıyor. Uygulamayı kullananlar cep telefonundan ineklerin fotoğraflarına bakarak uygun gördükleri adayın sahibiyle iletişime geçebiliyor.

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