İlişkiye Girmeden Önce Bunları Yapın!

CİNSEL İLİŞKİDEN ÖNCE MESANENİZİ BOŞALTMAYIN:

CİNSEL ilişkiden önce mesaneyi boşaltmak, doğru sanılan yanlışlardan biri. Cinsel ilişki sırasında çok fazla bakteri idrar yollarına taşınır. Bu nedenle de cinsel ilişkiden önce değil sonrasında mesanenizi boşaltmanız idrar yollarındaki bu bakterileri dışarı atmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmeniz de bu konuda yararlı olacaktır.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİNDE OLUMSUZ ŞEYLERİ DÜŞÜNMEYİ BIRAKIN:

Cinsel ilişkinizin sağlıklı ve doyumlu olmasını istiyorsanız cinsel ilişki öncesinde aklınızdaki tüm can sıkıcı şeyleri bir kenara bırakın. Çünkü bu tür can sıkıcı şeyleri düşünmek ve sorunlara odaklanmak, sizi ve partnerinizi kötü etkileyecektir. Üstelik olumsuz düşüncelerin cinsel gücü aşağı çektiği de söyleniyor.

CİNSEL İLİŞKİDEN HEMEN ÖNCE YEMEK YEMEYİN:

Eğer tıka basa dolu bir mideyle cinsel ilişkiye başlarsanız vücudunuz, enerjinizi mideniz için harcayacaktır ve bu da sizin cinsel ilişkideki performansınızı kötü etkileyecektir.

CİNSEL BİRLİKTELİK ÖNCESİNDE ÇOK ÇALIŞMAKTAN KAÇININ:

Bu durum, enerjinizi aşağı çekecek ve yine cinsel ilişkideki performansınızı etkileyecektir. Üstelik kaslarınız yorgun olursa cinsel ilişki sırasında yeterince gevşeyemez. Böylece, beden kendini yorgun hisseder ve ilişkiden alınacak zevk tatmin etmez.

TEŞVİK EDİCİ EK İLAÇLARDAN UZAK DURUN:

Eğer ilişki öncesinde ilaç alırsanız, zamanla vücudunuz ilişki için kendi enerjisini kullanmak yerine bir takviye beklemeyi alışkanlık haline getirir. İlaç almak yerine kendi enerjinizi harcayın ve sınırlarınızı görün.

KARIŞIK YA DA OLUMSUZ DUYGULARDAN KAÇININ:

Sinirli, kızgın ve ya karamsarsanız önce bu duygularınızdan kurtulun. Kendinizi cinsel ilişkiye hazırlamak için bu tür negatif duygulardan arının. Çünkü bu tür duygular hem sizin hem de partnerinizin dengesini bozacaktır. Üstelik, bedeninize olumsuz duygular hakim olduğu için bedeniniz öncelikle bu duyguları çözmeye odaklanacağı için enerjiniz ikiye bölünmüş olacak. Bu da cinsel birlikteliğinizin kalitesini kötü etkileyecektir.