''İlişkiye giremiyorum'' deyip 2 kızını öldürmüştü, cezası belli oldu!

İNGİLTERE'de, 3 yaşındaki kızı Lexi Draper ve 16 aylık kızı Scarlett Vaughan'ı, erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne için karar verildi.23 yaşındaki Louise Porton'a, bugün çıkarıldığı mahkemece 32 yıl hapis cezası verildi.Davaya bakan savcı, kızlarını 18 gün arayla öldüren cani annenin, hastanenin güvenlik elemanına telefon numarasını verdiğini ve adamla yaklaşık 87 kez mesajlaştığını söyledi.Suçlamaları kabul etmemesine rağmen, 32 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, zaman zaman modellik yaparak para kazanıyordu. Porton, ilk kızı Lexi'yi 15 Ocak tarihinde boğarak öldürdü. Sağlık ekipleri, küçük kızı hastanede hayata döndürmeye çalıştıkları sırada gözü dönmüş kadın, hastane tuvaletinde çıplak fotoğraflarını çekip daha önce görüştüğü bir adama gönderme derdindeydi. Hatta fotoğrafları gönderdiği adama, kendisine alışveriş yapmak için ihtiyacı olan parayı göndermesi karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi bile teklif etti. 18 gün sonra ikinci kızı Scarlett ani bir şekilde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybetti. Yapılan değerlendirmede iki çocuğunda nefes almaları engellenerek öldüğü ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin çocuğa müdahale ederken annenin aşırı derecede soğukkanlı olması şüphe uyandırdı. Olayı soruşturan savcı, yaptıkları çalışmalarda annenin sürekli çocuklarını evde yalnız bırakıp erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini ve arkadaşlarına devamlı ''Bu çocuklar bana yük oluyor, bir şeyler yapıp onlardan kurtulmalıyım.'' dediğini belirtti. Katil annenin telefonunda yapılan incelemelerde, ''Bir çocuğun burnu ve ağzı bantla kapatılırsa ne kadar sürede ölür?'' şeklinde aramalar yapıldığı saptanmıştı.