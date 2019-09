İlişkiye girdiği karısına "Gözlerini kapat" dedi, sonrası kabus

İNGİLTERE Kent'te yaşayan Shaun ve Laura May çifti, iki yıl önce tüm yakınlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi. Çift evliliklerinin ilk yılında birlikte tatillere gitti, her şey yolunda görünüyordu. Laura May, sabaha karşı yatak odasında başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

SABAH ERKEN SAATLERDE UYANIP İLİŞKİYE GİRDİLER

Laura ve Shaun, akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi. Ardından uykuya daldılar. Çift, sabah erken saatlerde uyanarak cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra erkek karısına bir hediyesi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi.

ANİDEN OMUZUNDA BİR BASKI HİSSETTİ

34 yaşındaki Shaun, Laura'nın gözlerini bir havluyla kapattı, kadın yatakta uzanarak sürprizi beklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakika bekledi. Kocasına "Hadi, nedir o? Hoşlanacağım bir şey mi?" diye sordu. Ancak adam bir türlü "0" demiyordu. Kadın iyice sabırsazlanınca kısa bir sessizlik oldu. Aniden omuzunda bir baskı hissetti, gözlerini açtığında kocası iki elinde iki bıçakla karşısındaydı.

KARISININ BOYNUNU HEDEF ALDI

Gözü dönmüş koca, birkaç gün önce önce işten kovulduğunu ve kredi taksitlerini ödeyemeyeceğini belirterek kendisini bıçaklayacağını ifade etti. Ancak aniden karar değiştirerek elindeki bıçakla birden karısının boynunu hedef aldı. Kanlar içinde kalan kadın, bağırarak komşularından yardım istedi.

MAHKEMEDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadın, apar topar hastaneye kaldırılırken dehşet saçan koca da polis ekipleri tarafından yakalandı. Tedavisi sonrası mahkemede görülen duruşmada dehşet gecesini anlatan talihsiz kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.