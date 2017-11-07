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İlgi ve sevgi çocuğun beyin gelişimini nasıl etkiliyor?

İkisi de 3 yaşında 2 farklı çocuğun beynini gösteren emar görüntüleri, çocuklukta ilgi ve sevginin önemini gözler önüne serdi

İlgi ve sevgi çocuğun beyin gelişimini nasıl etkiliyor?

İkisi de 3 yaşında 2 farklı çocuğun beynini gösteren emar görüntüleri, çocuklukta ilgi ve sevginin önemini gözler önüne serdi

07 Kasım 2017 Salı 13:53
İlgi ve sevgi çocuğun beyin gelişimini nasıl etkiliyor?
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SOLDAKİ emar, iyi bakılan ve ilgilenilen 3 yaşındaki bir çocuğun beynini gösteriyor. Sağdaki ise şiddetli duygusal travma yaşayan ve ihmal edilen 3 yaşındaki bir çocuğun beyni. Solda görülen beyin görece daha büyük.

Sağdaki beyne sahip çocuk ciddi duyusal yoksunluk yaşamış ve bunun sonucunda beyni yeterince gelişmezken üzerinde bulanık yapılar oluşmuş. Çocuğun her türlü ses, koku ve dokunma deneyiminden mahrum kaldığı; ciddi oranda istismara maruz kaldığı düşünülüyor.

 Çocuk istismarı kalıcı hasar bırakıyor

Bu tip bir yapısal bozukluk, çocuğun gelişiminde gerilik ve hafıza problemleri olacağı anlamına geliyor. Bazı fiziksel istismar vakalarının çocuk beyninde ani ve doğrudan yapısal hasarlara neden olabileceği biliniyor. Bu yapısal bozukluklar kalıcı komplikasyonlara ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Örneğin bir çocuğu şiddetli bir şekilde sarsmak beyin dokusuna zarar verebilir ve damarların yırtılmasına neden olabilir. Bu da felç, bilinç kaybı ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Erken yaşta başlayan istismar, çocuğun duygusal gelişiminde uzun süreli etkisi olabilir.

İhmal edilen beyinler 2 kat daha yavaş büyüyor

Daha önce yapılan bir araştırmada çocuğun yetiştirilmesinin beyin gelişiminde önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Amerikalı bilim insanları ihmal edilen çocukların beyinlerinin 2 kat daha yavaş geliştiğini ortaya koymuştu. 

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