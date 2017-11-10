İlber Ortaylı'yı 10 Kasım'da en çok etkileyen olay

TARİHÇİ Profesör İlber Ortaylı, FOX yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ortaylı, 9'u 5 geçe yaşananların kendisini fazlasıyla etkilediğini söyledi.
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Dünyanın hiçbir toplumunda böyle bir şeyin olmadığını belirten İlber Ortaylı, kanun olmamasına rağmen insanların kendi kendine organize olduğunu sözlerine ekledi.
KANUN YOK, POLİS YOK
Tarihçi Ortaylı, "9'u 5 geçe olayı beni çok etkiler. İnsanlar kendileri yapıyor. Yapmayana birisi ne yapıyor? Bir şey diyemiyor. Kanun yok, polis yok. Dünyada belirli adetler oluyor fakat bu çok uzun bir şey." diye konuştu.
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