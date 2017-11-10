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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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İlber Ortaylı'yı 10 Kasım'da en çok etkileyen olay

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, 10 Kasım'la ilgili "9'u 5 geçe olayı beni çok etkiler. İnsanlar kendileri yapıyor. Yapmayana birisi ne yapıyor? Bir şey diyemiyor. Kanun yok, polis yok." dedi

İlber Ortaylı'yı 10 Kasım'da en çok etkileyen olay

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, 10 Kasım'la ilgili "9'u 5 geçe olayı beni çok etkiler. İnsanlar kendileri yapıyor. Yapmayana birisi ne yapıyor? Bir şey diyemiyor. Kanun yok, polis yok." dedi

10 Kasım 2017 Cuma 09:31
İlber Ortaylı'yı 10 Kasım'da en çok etkileyen olay
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TARİHÇİ Profesör  İlber Ortaylı, FOX yayınında  İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Mustafa Kemal  Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ortaylı, 9'u 5 geçe yaşananların kendisini fazlasıyla etkilediğini söyledi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Dünyanın hiçbir toplumunda böyle bir şeyin olmadığını belirten  İlber Ortaylı, kanun olmamasına rağmen insanların kendi kendine organize olduğunu sözlerine ekledi.

KANUN YOK, POLİS YOK

Tarihçi Ortaylı, "9'u 5 geçe olayı beni çok etkiler. İnsanlar kendileri yapıyor. Yapmayana birisi ne yapıyor? Bir şey diyemiyor. Kanun yok, polis yok. Dünyada belirli adetler oluyor fakat bu çok uzun bir şey." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkIsmail Küçükkayaİlber OrtaylıGüncel
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