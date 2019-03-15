İl Sağlık Müdürlüğü prezervatif dağıtacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunması ve doğum kontrolünün sağlanması amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak. İhale yoluyla alınacak prezervatiflerin üzerinde T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz” uyarısı yer alacak.

İl Sağlık Müdürlüğü prezervatif dağıtacak
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KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü doğum kontrolünün sağlanması ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak. Prezervatifin alımı için ihale yapılacak.

“PARASIZDIR, SATILAMAZ”

Alınacak olan prezervatiflerin lateks ya da doğal kauçuktan üretilmiş olması, düz, pürüzsüz olması, yüzeyin kayganlaştırıcı ile kaplı olması isteniyor. Uzunluğu 160 milimetreden az olmaması istenen prezervatiflerin alımı ile ilgili ihale 5 Nisan'da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale ile satın alınacak olan prezervatiflerin üzerinde “Tek kullanımlıktır”, “Serin ve kuru yerde doğrudan güneş ışığından uzak saklanmalıdır”, “Oda sıcaklığında saklayınız” ve “T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz” uyarıları yer alacak.

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