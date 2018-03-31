İkizlerini izlerken fark edip dehşete düştü

2015 yılının kasım ayında Kaliforniyalı bir anne yaptığı basit bir şeyle insanların dikkatini çekti. Blaine ve Rylie ismindeki iki çocuğu olan Brandie Wood evinde küçük bir sosyal deney düzenledi. Sosyal deney sayesinde teknolojinin hayatlarımızı nasıl esir aldığını gösterdi. Brandie tıpkı herkes gibi kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyordu. Yaptığı sosyal deneyi de sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

"Bugün çocuklarımın telefonlarıyla oynamasını izledim. Sessizce köşede otururken bana kaç kez baktıklarına dikkat ettim. O an ben de telefonumu kullanıyor olsam kime ne mesaj gönderirdim diye düşündüm.



28 kez meleklerimin internetin hayatlarında en önemli şey olup olmadığını düşündüğünü farkettim. 28 kez çocuklarımın yeterince ilgi görmediğini farkettim.





28 kez çocuklarımın kendilerini yalnız hissettiklerini düşünüyor olabileceğini farkettim. Yine 28 kez çocuklarımın internetteki kimliklerinin gerçek kimliklerinden daha önemli olduğunu düşündüğünü farkettim.



Kim olduğumuz değil kim olarak görüldüğümüz, takipçi sayımıza göre itibar gördüğümüz, insanların sevgilerini yüz yüze değil de mesajlarla belirttikleri bir dünyada daha bilinçli olmanız için sizlere yalvarıyorum.

Lütfen telefonlarınızı bir kenara bırakın ve etrafınızdakilere onları ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Gelecek kuşak nasıl yetişkin olunacağını bizden öğrenecek. Bu nedenle onlara örnek olmalıyız. Brandie’nin gönderisini 70 binden fazla kişi paylaştı.

İnsanlara verdiği mesaj dünyaya yayıldığından anne son derece mutlu oldu. Brandie, “Bazı şeyleri değiştirebilmek için hepimizin yeterince gücü var” dedi.

Son olarak “Telefonuma bu kadar bağlandığım için ben de suçluyum. Edindiğim bu tecrübeyle artık hayata daha farklı gözlerle bakıyorum” dedi.

