İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

OLAY, Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük korku yaşayan Doha'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Doha'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.

‘TAM DÜŞERKEN, TUTTUM’

Küçük Doha'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Doha'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti. Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Doha Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.