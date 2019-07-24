İki kadının otopark kavgasında, 3 aylık bebek feci şekilde can verdi!

ABD'de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Talihsiz bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki kadının otopark kavgasında, 3 aylık bebek feci şekilde can verdi!
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Moultrie bölgesinde meydana geldi. Karen Lashun Harrison (26), kucağında 3 aylık bebeği ile otoparkta başka bir kadın ile tartıştı. Harrison, kavgaya dönüşen tartışma sırasında kucağındaki bebeğini düşürdü.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne Harrison ve diğer kadının kavga ettiği sırada, çevredekilerin düşen bebeğin yardımına koştuğu ve yerden aldığı görüldü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek, hayatını kaybetti.

ANNE, "CİNAYET VE ÇOCUĞA ZULÜM" İLE SUÇLANDI

Yerel medya, anne Harrison'ın 'cinayet' ve 'çocuğa zulüm' ile suçlandığını; kavgaya karışan diğer kadının herhangi bir sebeple suçlanmadığını duyurdu. Yetkililer, olaya karışan diğer kişilerin de gözaltına alınabileceğini bildirdi.

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