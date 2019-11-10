İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SİVAS'IN Yıldızeli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İki çocuk annesi kadın, evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Yakup köyünde muhtar A.E'nin kızı, iki çocuk annesi D.E. (36) evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında tabanca bulunan D.E'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

D.E'nin babası A.E, eşi S.E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.