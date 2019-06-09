İki aile arasındaki kavga katliamla bitti: 4 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu ve anneleri Gülşen Gideroğlu ağır yaralandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralananlar İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu hayatını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet ve Hüseyin'in amcaları Kadir Gideroğlu da olay yerinde hayatını kaybetti. Buradan alınan cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaşanan silahlı kavga sonrasında hem köyde hem de İhsangazi Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca olaya karıştığı tahmin edilen şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı da yol güzergahlarında araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.