İğrenç olay! "Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip harekete geçti

UŞAK'ta garson olarak çalıştığı kafeteryanın ortağı H.K.'nin kendisine sözle ve elle cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren E.D. (21), polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.D., "Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar çoğalıyor, güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sessiz kalmadım" dedi. Cumhuriyet Mahallesi, Atapark'daki kafeteryada 2 aydır garsonluk yapan, Adnan Menders Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü mezunu E.D., 12 Nisan'da, iddiaya göre, işyerinin ortaklarından H.K.'nin cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kafeteryadaki işinden ayrılan E.D., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gidip, H.K.'den şikayetçi oldu.

"ARKAMDAN GİZLİCE LAVOBOYA GİRDİ"

İfadesinde, "Olay günü üzerinde gündelik kıyafetlerim vardı. Patronlarımdan H.K., 2 gündür yanıma gelip, sürekli olarak üzerimi değiştirip, iş kıyafetlerini giymemi istiyordu. Olay günü tekrar yanıma gelip, beni uyardı. Yanımda iş kıyafetlerimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine, 'O zaman bugün çalışma' dedi. Durumu müdürümüze anlattım, bana kıyafet ayarladı. O iş kıyafetlerini giydim. Ardından da lavoboya üzerimi düzeltmeye gittim. Patronum H.K. de arkamdan gelmiş, kendisini farketmedim. Lavabodan çıktığımda kendisini koridorda beni beklerken gördüm. Kıyafetimin bu şekilde iyi olduğunu, diğer türlü insanların bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi. 'Sen benim en gözde elamanımsın. Diğerlerinden ayrısın. Rahatsız olduğum için tişörtünü değiştirmeni istedim' dedi. Ardından üzerime doğru geldi." diyen E.D. şöyle devam etti:

"GÖĞÜSLERİMİ ELLEYEREK TACİZDE BULUNDU"

"Ben kendimi geri çektikçe üzerime doğru gelip, dışarı çıkmama izin vermedi ve göğüslerimi elleyerek tacizde bulundu. 'Bak buraların görünüyor' dedi. Bunun üzerine tişörtümü değiştirdiğimi, artık görünmediğini belirtip, işe dönmem gerektiğini söyledim. Daha sonra yanından ayrıldım. Şikayetçiyim" dedi.