İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çöp topladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül ‘Dünya Temizlik Günü’ etkinliklerinin Sarıyer ayağına katıldı. Belgrad Ormanı’nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, 2 farklı noktada hemşehrileriyle birlikte çöp topladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugünkü çöp toplama etkinliği, duyarlılığı ortaya koymak ya da insanlarda farkındalık geliştirmek adına yapılmış bir iş. Toplamakla baş etmemiz mümkün değil; ama atmamak daha değerli. İstanbul'un en güzel noktalarından birindeyiz. Nerede olursak olalım, sokağa çöp atmamalıyız. Daha da ilerisine giderek, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz. Artık devir, bir geri dönüşüm devri. Okyanusta, atıkların oluşturduğu bir kıtadan bahsediliyor. Dünyadaki iklim değişimi, çevrenin olumsuz etkilenmesi bu işin önemli bir parçası. Burada hem ulusal hem de uluslararası kuruluşların, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği içinde yapılan saha çalışmasına eşlik etmek istedim. Bütün hemşehrilerime diyorum ki; yere çöp atmayalım. Arabasından yola çöp atanları, sigara izmaritini atanları görünce canım çok sıkılıyor. Sahil aksında, pazar günü pikniğe gelenlerin bıraktığı çöpleri çalışma arkadaşlarım 3 günde temizleyebiliyor. İstanbullular, kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar bu konuda muazzam bilinçli ve duyarlı. Çocuklar ne diyorsa onu yapsınlar, yeter. Yerleri kirletmeyelim.”

YOL İNCELEMESİNDE GELİN-DAMAT SÜRPRİZİ

İmamoğlu, etkinliğin ardından yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan; ancak kurumlar arasında yaşanan “yetki karmaşası” nedeniyle inşası bitmeyen 1.7 kilometrelik Zekeriyaköy-Kilyos yolunun tamamlanan birinci etabında vatandaşların yoğun ilgisi altında incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nu Zekeriyaköy girşinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında yolda incelemelerde bulundu ve yetkililerden kalan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu sırada bölgedeki bir mekanda düğün törenlerini gerçekleştirecek olan Rümeysa Hilal Kaya ve Ali Kaya çiftinin, gelinlik ve damatlıkla İmamoğlu'nun yanına gelmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu.