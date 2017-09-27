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Hoşlandığı adamla flört etmek için kilo verip afet oldu

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith adlı genç kadının günün birinde genç bir adamdan hoşlanması ile hayatı tamamen değişti

Hoşlandığı adamla flört etmek için kilo verip afet oldu

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith adlı genç kadının günün birinde genç bir adamdan hoşlanması ile hayatı tamamen değişti

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:56
Hoşlandığı adamla flört etmek için kilo verip afet oldu
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24 yaşındaki  Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi. Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede  Instagram fenomeni haline geldi.

HER ŞEY BİR HOŞLANTIYLA BAŞLADI

Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.
SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENDİ

Ondan sonra da bu bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı. Sağlıklı beslenmeyi öğrendi ve bu sayade yiyecek bağımlılığından kurtuldu. Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.
DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYOR

Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.

İşte görenleri şaşırtan o değişim;

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Anahtar Kelimeler:
Molly Smithİnstagram
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