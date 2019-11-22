Hırsızlık yapan kadını, soyundurup kameraya aldılar
Peru'da 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın, güvenlik görevlilerine yakalandı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı anların videosu yayınlandı.
PERU'DA bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, Venezuela uyruklu bir kadın görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık gerçekleştirdi. Bir mağazadan, 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın güvenlik görevlilerine yakalandı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEK TEK SAYDI
Zayıf olmasının verdiği avantajla 8 çift pantolonu üst üste giymeyi başaran şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevleri şahsı durdurdu ve üzerini aradı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin saydığı görülüyor.
GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI
Venezuela uyruklu kadın güvenlik görevlilerinin olay yerine çağırdı emniyet güçleri tarafınca ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik görevlilerinin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılırken, bu durum sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.
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