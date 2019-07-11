Hindistan'da eve giren fil, 7 yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü

HİNDİSTAN'NIN Odisha eyaletinde bulunan Mundasahi köyünde bugün meydana gelen olayda, bir fil evin duvarlarını yıktı. Duvarı yıkılan odada bulunan üç kardeşten ikisi ağır yaralanırken fil, hortumu ile aynı odada uyuyan yedi yaşındaki Sini Munda'yı dışarı çekip üzerine basarak öldürdü.

YARALI KARDEŞLERİN DURUMU KRİTİK

Filin eve girmek için yıktığı duvar Ganess ve Rani kardeşlerinin üzerine devrildi. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin durumunun kritik olduğu belirtildi. Aynı bölgede geçen Nisan ayında bir fil, aynı gece içinde terasta uyuyan üç kişilik aileyi ezerek öldürdükten iki kişiye daha öldürmüştü.