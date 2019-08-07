Hiç tanımadığı 6 yaşındaki çocuğu, müzenin 10. katından aşağı attı

LONDRA'daki modern sanat müzesi Tate Modern'in 10. katından altı yaşındaki bir çocuk aşağı atıldı. Olayla ilgili 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Pazar günü yerel saatle 14.45'te meydana gelen olayda çocuk müzenin beşinci katında bulunan çatıya düştü. Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu açıklanırken, olayla ilişkili olarak 17 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındı.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Polis çocuğun bir gözlem platformundan aşağı itildiğini duyurdu. Bir polis sözcüsü ise "Zanlının çocuğu tanıdığına dair hiçbir veri yok" dedi. Polis, 17 yaşındaki gencin çocuğu ittikten sonra platformda durmaya devam ettiğini söyledi.

"BİR KADIN 'OĞLUM NEREDE' DİYE ÇIĞLIK ATTI"

O sırada 10. kattaki gözlem platformunda bulunan 47 yaşındaki Nancy Barnfield, bir anda bir düşme sesi duyduklarını söyledi. Barnfield bunun üzerine arkasını döndüğünü ve bir kadının "Oğlum nerede?" diye çığlık attığını söyledi. Barnfield zanlının platformdakiler tarafından çevrelendiğini ve bu sürede sakinliğini bozmadığını, ardından olay yerine gelen polise teslim edildiğini anlattı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Olayın ardından müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi. Atıl durumdaki bir elektrik santralinin yerine 2000 yılında açılan Tate Modern 2018'de İngiltere'nin 5,9 milyon kişi ile en fazla turistin uğradığı yerdi.