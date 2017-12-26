Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı

NE söyleyeceğinizi bilemezsiniz. Karşı taraf da aynı durumdadır. Garip bir ortam oluşur. O durumda ne yapmalısınız?
Aslında her konuşmayı canlı, akıcı ve ilgi çekici tutmanın basit bir kuralı var, kiminle ve hangi konuda konuşuyor olursanız olun.
Bir Konuşmayı Devam Ettirmenin Tek Kuralı
Ne söylerseniz söyleyin %30’unun yeni bilgi olduğundan emin olun!
Hiç bir konuşma aynı şeyler tekrarlandığı üzere çok uzun ömürlü olmayacaktır – sıkıcılaşmaya başlar ve bunu kıracak hiçbir motivasyon olmaz.
Yeni bir bilgi eklemediğiniz zaman muhabbet ters duran bir piramide benzer. Ne kadar çok aynı şeyi konuşursanız o kadar az bilgi alışverişi olur. %30
kuralını uygulayarak hem siz hem de arkadaşlarınız sürekli yeni şeyler öğrenebilirsiniz, konuşmayı canlı ve ilgi çekici tutarsınız.
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