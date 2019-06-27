Her satırı iğrenç! Cinayet fantezisi kan dondurdu

26 yaşındaki Yingying Zhang isimli genç kız, üniversite eğitimi için Çin'den ABD'ye taşındı. ABD'de ailesinden uzak ve tek başına yaşayan Zhang, taşınmasından yalnızca 2 ay sonra ortalardan kayboldu. Her yerde kızını arayan çaresiz aile, ABD'ye gelerek kızlarının bulunması için yetkililere seslenmişti. Kızlarının cansız bedenine ulaşan aile, henüz şoku atlatamamışken acıları ikiye katlandı. Brendt Christensen adlı cani, genç kızı önce dövmüş, sonra tecavüz etmiş ve tüm bunlarla yetinmeyip kafasını kesmişti. Dava süreci devam ederken, zanlının eski kız arkadaşı ortaya çıktı ve bu korkunç cinayetin Brendt'in 13. kurbanı olduğunu söyledi. Suçunu kabul eden Brent, cinayete dair korkunç detaylar verdi. İfadeye göre gözü dönmüş cani, beyzbol sopasıyla darp ettiği Yingying'i metrelerce sürükledikten sonra tecavüz etmiş ve daha sonra kafasını keserek öldürmüştü. Duydukları karşısında sarsılan aile, dünkü duruşmada basına konuştu ve adalet istediklerini haykırdı. Davanın, ilerleyen günlerde karar bağlanacağı belirtildi.