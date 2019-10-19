Her detayı vahşet! Genç modeli yatağa bağlayıp günlerce zehir içirdiler
Mayıs ayından bu yana kayıp olan ünlü model Esmeralda Gonzalez'in cesedi, ABD'deki Nevada Çölü'nde bir tabutun içinde bulundu.
MAYIS ayından bu yana kayıp olan ünlü model Esmeralda Gonzalez'in cesedi, ABD'deki Nevada Çölü'nde bir tabutun içinde bulundu.En son evinin civarında, üzerinde iç çamaşırlarıyla tökezlerken görülen 24 yaşındaki model, ertesi gün çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne takıldı. Genç kadın lüks bir otomobil bayisine gidiyordu.O günden sonra kendisinden haber alınamayan modelin kayıp ihbarını erkek arkadaşı yaptı. Esmeralda'nın evine gelen polis ekipleri, kapının açık olduğunu gördü ancak içeride Esmeralda yoktu.Aylardır genç modele dair bir iz bulamayan polis ekipleri, ABD'deki Nevada Çölü'nde bir kadın cesedi bulunduğuna dair gelen ihbarla olay yerine gitti. Genç kadının cesedi tabutun içindeydi...45 yaşındaki Christopher Prestipino isimli bir adamın, çevresindekilere ısrarla Esmeralda'yı öldürdüğünü söylemesi üzerine polis harekete geçti ve yurt dışındaki zanlıyı, ülkeye giriş yaptığı an gözaltına aldı.Christopher Prestipino, birinci dereceden adam kaçırma, cinayet ve cinayeti başka biriyle beraber tasarlamak suçlarından tutuklanırken, kan donduran cinayete dair korkunç detaylar ortaya çıktı.New York Post'un verdiği bilgilere göre, Esmeralda günlerce yatağa bağlı kalmış, genç kadına uyuşturucu enjekte edilmiş ve havuz temizleme ilacıyla zehirlenmişti.Polis, cinayette Esmeralda'nın erkek arkadaşının parmağı olduğunu düşünüp genç adamı sorguya alsa da bir kanıt bulamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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