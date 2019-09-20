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Her ayrıntısı kan dondurdu! Yıllarca annesinin cesedini saklamış

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, emekli maaşını alabilmek için annesinin cesedini yaklaşık iki buçuk yıl bodrum katındaki kömürlükte sakladığı tespit edildi.

YAŞAM 20.09.2019, 16:02
Her ayrıntısı kan dondurdu! Yıllarca annesinin cesedini saklamış
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BİLD gazetesinde yer alan habere göre, Uwe H'nin annesi Gerda Anna  Marie 3 Mayıs 2017'de 85 yaşındayken vefat etti.Uwe H. de annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için bir yapı  markete giderek tabut için tahta ve koku önleyici malzemeler satın aldı.Daha sonra kendi yaptığı tabuta annesinin cesedini koyan Uwe H, tabutu  bodrum katında yer alan kömürlüğe koyarak kapısını kilitledi.Uwe H'nin 5 Eylül'de bir tanıdığıyla kavga etmesinin ardından eve  gelen polisin evde ikamet kaydı bulunan Gerda Anna Marie'yi de sorması ve  çelişkili cevaplar alınca evde ve bodrum katta arama yapması sonucu cesedi tespit  ettikleri belirtildi.Bin 470 avro emekli maaşının 950 avrosu ile kira ödediğini öne süren  Uwe H. ifadesinde, ''Hayat standartlarımı bozmamak için bunu yaptım. Annem de  böyle isterdi.'' dedi. Komşulara annesinin İspanya'da uzun süre kalacağını söylediği  belirtilen 57 yaşındaki Uwe H'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest  bırakıldığı ancak hakkında defin yasasına aykırı tutum ve haksız yere kazanç elde  etmekten soruşturma açıldığı ifade edildi.

#Almanya #berlin #Gerda Anna  Marie
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