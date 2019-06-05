Helallik istedikten sonra hayatını kaybederek yasa boğdu!

KASTAMONU'NUN Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat Bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı helallik konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kastamonu'ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde Bayramın 1. günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat (88), Bayram namazının ardından köy muhtarlı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katılarak burada köy sakinlerine bir konuşma yaptı. Kanat, yaptığı konuşmada " Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla" dedi ve bu konuşma Gazinin son konuşması oldu. Köy Muhtarı Satılmış Göksu'da Gaziye 10 yıl daha burada yerin ayrıldı sonrasına karışmam şeklinde şaka yaptı. Programın ardınan evine giden Gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.